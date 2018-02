Der frühere Raiffeisen-Banker Georg Starzer hat gestern im Buwog-Prozess die ihm von Richterin Marion Hohenecker vorgehaltenen Aussagen von Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics entschieden dementiert. "Das ist alles erlogen", "konstruiert", "erfunden", sagte Starzer mehrmals. Er habe nie eine Provision für den Lobbyisten Peter Hochegger vereinbart und auch keine gezahlt.

Starzer war das Gegenüber von Petrikovics auf oberösterreichischer Seite im "Österreich-Konsortium", jener Gruppe, die aus dem Bieterverfahren um die Bundeswohngesellschaften siegreich hervorging – mit dem Gebot von 961 Millionen Euro, nur eine Million mehr als die Konkurrenz. "Zufall", sagte Starzer in seiner Befragung.

Petrikovics hingegen hatte in seinen Einvernahmen von Anfang an, also seit 2009, angegeben, dass Starzer der Millionenprovision für Hochegger zugestimmt habe. Es sei mit Starzer mündlich vereinbart worden, dass die RLB OÖ bzw. die übrigen Konsorten die halbe Provision Hocheggers übernehmen. Starzer stellte die Angaben von Petrikovics heute entschieden in Abrede. "Das stimmt alles nicht, es gab keine Vereinbarung." Es sei daher auch falsch, dass die RLB OÖ ihren Anteil an Hocheggers Honorar beim Verkauf der Villacher Eisenbahnerwohnnungsgesellschaft ESG an die Immofinanz eingepreist hatte.

Hochegger habe ihm zwar einmal seine Dienste angeboten, das habe er aber abgelehnt. Dass Hochegger nach dem Bieterverfahren um die Bundeswohnungen in E-Mails bei ihm Zahlungen für ein Projekt urgierte, hat laut Starzer gar keinen Grund gehabt. Er habe daher auch an Hochegger nichts gezahlt.

Richterin Hohenecker hat ihre Vernehmung Starzers gestern abgeschlossen. Heute sind die Staatsanwälte an der Reihe und, wenn es sich zeitlich ausgeht, auch die Privatbeteiligten und die Verteidiger.