Guten Morgen aus dem Großen Schwurgerichtssaal,

Nach einer Woche quasi semesterferienbedingter Pause, melden wir uns heute mit der Einvernahme von Georg Starzer zurück. Der 60-Jährige war noch bis Ende August 2017 Vorstand der RLB OÖ.

Sein Vertrag wäre eigentlich noch bis März 2018 gelaufen, wurde aber im Hinblick auf den Prozess vorzeitig aufgelöst. Nicht, weil man an seiner Integrität zweifle, ließ die Bank damals mitteilen, sondern weil Starzer zeitlich so eingebunden sein würde, dass er seiner Aufgabe in der RLB OÖ nicht mehr nachkommen könnte.

Seine heutige Aussage darf insofern mit Spannung erwartet werden, als dass er Karl Petrikovics wohl in essenziellen Punkten widersprechen wird.