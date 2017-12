"Denkunmöglich"

Nun versucht Anwalt Zabel, den Belastungszeugen Willibald Berner zu diskreditieren. Dass der Tatplan im Jahr 2000 entworfen wurde, nennt Zabel "denkunmöglich“, weil Meischberger mit Jörg Haider zu diesem Zeitpunkt keine geschäftliche Beziehung eingehen konnte.

Der Grund: 1999 erfolgte der Ausschluss von Meischberger aus der FPÖ. Dadurch kam es zu einem totalen Bruch zu Haider und seinem Umfeld. Zabel: "Erst 2003 hat man sich in Gesprächen wieder langsam angenähert.“

Als nächstes will die Rolle von Willibald Berner beleuchtet. Zabel zählt auf: "Er ist aufgewachsen in der Steiermark und war ursprünglich SPÖ-Mitglied in führender Position. Er wechselte zur FPÖ, gab Daten von der SPÖ an die FPÖ weiter. Als Dankbarkeit kam er ins Kabinett von Minister Schmid. Innerhalb der FPÖ galt Berner stets als Verräter. Glauben Sie wirklich, dass mit einem Verräter zusammenschließt, um einen Tatplan zu konstruieren? Wohl eher nicht“, so Zabel.

Berner, so führt Zabel weiter aus, "ist zusätzlich ein Freund Alfred Gusenbauer.“ Dafür zitiert Zabel einen Artikel aus der "Presse“, in dem Gusenbauer gemeinsam mit Berner zu einem Geschäftstermin nach Spanien fliegt.

(Metzger)