Buwog-Prozess: Zwei Selbstanzeigen und ein Geburtstagsfest

Im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere ist heute wieder der Zweitangeklagte Walter Meischberger am Wort. Auch am 35. Verhandlungstag wird er von Richterin Marion Hohenecker befragt werden, es ist also der sechste Tag von Meischbergers Einvernahme in der Hauptverhandlung. Und die könnte sich noch in die Länge ziehen. Es wird noch die Präsentation von Telefonprotokollen erwartet, wo Meischberger mit Grasser und dem mitangeklagten Makler Ernst Karl Plech über bevorstehende polizeiliche Einvernahmen am Telefon spricht.

Der Hauptangeklagte Grasser muss hingegen weiter auf seine Einvernahme warten. Im Juni sind neun Verhandlungstage in dem Mega-Verfahren im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts angesetzt. Wann Grasser zu Wort kommt ist unklar, da die Richterin die Reihenfolge der Einvernahmen bisher nicht ankündigt.

Mysteriöse Treffen

Zuletzt waren die Terminkalender von Grasser und von Meischberger Thema der peniblen Befragung durch die Richterin. Auch dabei wurde die enge Verbindungen zwischen den beiden offensichtlich. Meischberger hat immer wieder die Nähe zu Grasser betont, die entscheidenden Informationen zur Privatisierung der Bundeswohnungen im Jahr 2004 will er aber nicht von ihm gehabt haben, sondern vom - mittlerweile verstorbenen - Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider (FPÖ/BZÖ). Die Einsicht in Meischbergers Kalender zeigte, dass er den 15. Juni 2004, als im Ministerrat die Vergabe der Buwog beschlossen wurde, als "der Tag der Tage" notiert hatte. Tags zuvor hatte er sich um 8.15 Uhr mit Grasser getroffen.

Außerdem war der Kreditvertrag Meischbergers mit der Mandarin Group und Vermögensberater Norbert Wicki in den Fokus der Befragung geraten. Laut Anklage wurde dieser Vertrag nur geschlossen, um die illegalen Provisionszahlungen zu verschleiern.

Für alle Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.