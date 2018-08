Buwog-Prozess: Letzter Gerichtstag vor Sommerpause

Vor Prozessbeginn wurde der Große Schwurgerichtssaal noch mit einer Klimaanlage ausgestattet. In weiser Voraussicht, wie sich heute bestätigen wird. Bis zu 34 Grad soll die Luft vor den dicken Mauern des Gerichtsgebäudes heute erreichen, während Karl-Heinz Grasser in der Kühle des Saals seine Aussage fortsetzt. Die Fragen wird einmal mehr Richterin Marion Hohenecker stellen.

Nachdem zuletzt die erste Beschuldigten-Einvernahme Grassers bei der Staatsanwaltschaft durchgearbeitet wurde, steht heute wohl das Protokoll der zweiten Einvernahme am Programm. Und das ist immerhin mehr als 100 Seiten dick. Insgesamt soll Grasser zehn Mal befragt worden sein. Ein Ende ist also noch nicht wirklich abzusehen.

Sommerpause

Der heutige Verhandlungstermin ist aber der letzte bis zum 18. September. Das heutige Intermezzo - bisher waren immer drei Verhandlungstage pro Woche angesetzt - hat auch prozessuale Gründe. Denn wenn der Prozess über zwei Monate lang ohne Verhandlungstag unterbrochen wäre, besteht die Möglichkeit, dass ein Verfahrensbeteiligter eine Neu-Durchführung des Prozesses beantragen könnten.

Seit 19. Juni ist der Hauptangeklagte Grasser am Wort. Nach Grasser sind noch die Einvernahmen von zwei Angeklagten ausständig: Der Schweizer Vermögensverwalter Norbert Wicki und der frühere Anwalt von Meischberger, Gerald Toifl, müssen noch befragt werden. Nach Richterin Marion Hohenecker können auch die übrigen Mitglieder des Schöffensenats, die zwei Oberstaatsanwälte, die Privatbeteiligtenvertreter und die Verteidiger Fragen an die Angeklagten stellen.

Aufregung um neue Unterlagen

Rund um den Buwog-Prozess sind am vergangenen Wochenende neue Unterlagen an die Öffentlichkeit gelangt. Der Standard und das ORF-Radio zitierten am Samstag aus einem brisant klingenden Mailverkehr vom September 2009, kurz nach Bekanntwerden der Buwog-Affäre. Laut Verteidigern haben die E-Mails nichts mit der Causa zu tun.

Wie die Medien aus der Korrespondenz zitieren, fragte eine Steuerberaterin den mitangeklagten Steueranwalt Gerald Toifl, ob sie Grassers Depot offenlegen dürfe, woraufhin Toifl antwortete: "Seins nicht, weil dann ist er tot. Aber das von Meischi, und da müssen wir kreativ sein." - "Wie, tot? Wie, kreativ?" - "Mausetot, dann kann er auswandern. Nicht besonders kreativ, Plan steht schon." Mehr dazu hier.

Welche Relevanz die Ermittlungsakten für den Prozess haben, war zunächst unklar. Grassers Anwalt Manfred Ainedter erklärte gegenüber dem ORF, derzeit die über 1.000 Seiten an Unterlagen zu analysieren, inwieweit hier Dargestelltes aus dem Zusammenhang gerissen oder Entlastendes ausgelassen wurde. Belastendes für ihren Mandanten sehen Grassers Verteidiger nicht.

Verfahrenshilfe für Meischberger

Toifls Verteidiger Oliver Scherbaum sagte laut Standard, die Unterhaltung habe nichts mit der Causa Buwog zu tun. Es sei um ein Mandat rund um die Familie Swarovski gegangen, das die Kanzleimitarbeiterin betreut habe. Auch Scherbaum findet in dem Polizeibericht nichts Belastendes. Die Anwälte kritisieren, dass die Polizeiermittler bei ihrer Auswertung an mehreren Stellen unzulässigerweise Beweise würdigen würden.

Mehrere Verteidiger haben beantragt, dass das Gericht diese Unterlagen nicht verwenden möge. Der Senat unter Vorsitz von Richterin Hohenecker hat über die Anträge noch nicht entschieden.

Der zweitangeklagte Lobbyist Walter Meischberger zog im KURIER indes eine Zwischenbilanz über den Prozess: "Nach Faktenlage und Prozessverlauf nach 46 Verhandlungstagen wäre für mich alles andere als ein Freispruch eine große Überraschung", sagte er in dem Interview. Sein großer Fehler sei es gewesen, die Buwog-Millionenprovision nicht zu versteuern. Jetzt habe er für die 7,5 Mio. Euro Provision bereits fast vier Millionen Euro Steuern gezahlt. Dem teilgeständigen Hochegger wirft Meischberger "Lügen" vor.

Wir berichten an dieser Stelle wie immer live ab 9.30 vom Buwog-Prozess.