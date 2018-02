Der Buwog-Prozess geht in die nächste Runde: Vergangenen Donnerstag wurde die Befragung des Ex-Immofinanzchefs Karl Petrikovics abgeschlossen. Als nächstes ist der frühere Raiffeisen-OÖ-Banker Georg Starzer an der Reihe. Der Hauptangeklagte Karl-Heinz Grasser hingegen muss weiter warten. Doch seit dem ersten Prozesstag macht er sich unaufhörlich Notizen zu den Aussagen seiner Mitangeklagten. Warum er so penibel arbeitet, erklären unsere Prozessbeobachter Ida Metzger, Christian Böhmer und Moritz Gottsauner-Wolf in einer neuen Schwerpunktfolge des Kurier-Politikpodcast:

