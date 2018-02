Burschenschaft: Ein altes und ein neues Liederbuch

Es war die erste Reihe der FPÖ, die am Mittwoch mit Vehemenz Stellung zur jüngsten Liederbuch-Berichterstattung um einen freiheitlichen Funktionär nahm. Es geht um Herwig Götschober. Der FPÖ-Bezirkspolitiker und Obmann zweier Burschenschaften ist zugleich Pressemitarbeiter von Infrastrukturminister Norbert Hofer. Im Ö1-Morgenjournal sagte Hofer, Götschober habe ihm sein Liederbuch gezeigt, die vom Falter kolportierten NS-verherrlichenden Passagen seien nicht drin.

Burschenschaft kündigte rechtliche Schritte an

Auch von Parteichef Heinz-Christian Strache kam demonstrativ Rückendeckung für Götschober, er wies auf rechtliche Schritte gegen den Falter hin. Die betroffene schlagende Burschenschaft Bruna Sudetia – deren Obmann Götschober ist – hatte Besitz und Verwendung des Liedbuchs schon am Dienstag bestritten. Beim Falter hingegen hielt man am Mittwoch auf KURIER-Anfrage an der Darstellung fest, offenbar geht man von einer sehr glaubwürdigen Quelle aus.

Foto: APA/Bruna Sudetia Zwei Stellen gibt es in jenem Liederbuch, aus dem der Falter zitiert, die besonders widerlich sind. "Zwei Juden badeten einst im Fluß, weil jeder Mensch einmal baden muß. Der eine, der ist ersoffen, vom anderen wollen wir's hoffen", heißt es an einer Stelle. Auf Seite 29 steht: "Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gurion: Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die sieb'te Million." Eine deutliche Holocaust-Anspielung, die bereits die Burschenschaft Germania in Wiener Neustadt in Verruf gebracht hat. Ebenfalls nach einer Falter-Veröffentlichung trat – nachdem die NÖ-Landtagswahl geschlagen worden war – der FPÖ-Politiker Udo Landbauer von allen Funktionen zurück.

Götschober legte anderes Buch vor

Der Fall Bruna Sudetia sei deutlich anders, meint die Burschenschaft selbst in einem Statement am Dienstag. Das dem Falter vorliegende Buch sei "weder datiert noch mit einem Impressum versehen". Die Stadtzeitung wolle die Burschenschaft lediglich mit dem Druckwerk in Verbindung bringen. Dieses sei aber "niemals das Liederbuch der Burschenschaft und auch nie als solches in Verwendung" gewesen.

Götschober selbst wurde vom Falter vor der Veröffentlichung mit den Vorwürfen konfrontiert und schickte Fotos seines Liederbuchs. Klar ist nur: Beide Bücher haben eine einfache Spiralbindung, das Schriftbild des von Götschober fotografierten Buchs ist aber deutlich älter als jenes, das dem Falter vorliegt. Ob mehrere Liedbuch-Generationen auf der "Bude" der Bruna Sudetia im achten Wiener Gemeindebezirk lagen, ist vorerst weder auszuschließen noch beweisbar.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Das Liederbuch beschäftigt jedenfalls nun auch die Justiz. Die Staatsanwaltschaft Wien hat von Amts wegen ein Verfahren eingeleitet, bestätigte eine Sprecherin am Mittwoch. Ermittelt wird gegen unbekannte Täter wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung gemäß Verbotsgesetz.

Aus der Burschenschaft hieß es bereits am Dienstag: Man habe bei einer "Nachschau" am Montag lediglich "Ausgaben der tatsächlichen Liedersammlung der Burschenschaft sowie des 'Allgemeinen Deutschen Kommersbuchs' gefunden".