Nach Burger-Video: Kanzler Nehammer stellt sich Fragen von NGOs

In diesem Minuten kommt es im Schutzhaus auf der Schmelz zum Treffen von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit Entsandten von 12 Hilfsorganisationen in Österreich. Diese haben bereits am Vortag diverse Vorschläge im Kampf gegen Armut geäußert.

Caritas und Diakonie warben etwa für eine Wiedereinführung der Mindestsicherung in ihrer alten Form und für ein Paket gegen Kinderarmut. "Licht ins Dunkel" will die Diskriminierung Behinderter beispielsweise am Arbeitsmarkt thematisieren und auch die Situation Alleinerziehender schildern.

Kanzler Nehammer gab sich froh, dass er in diesem Rahmen "einige Dinge wieder ins rechte Licht rücken" könne. Denn bei dem von ihm im Netz kursierenden Handy-Video, das den Termin letztlich ausgelöst hat, habe es sich um ein "manipulativ zusammengeschnittenes Video" gehandelt.

➤ Mehr lesen: NGOs bringen Vorschläge gegen Kinderarmut für "Frag den Kanzler"

Der KURIER berichtet an dieser Stelle live seit 11 Uhr.