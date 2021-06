Wurm: "Mir geht das ganze Theater unendlich am Nerv"

https://twitter.com/GebMoped/status/805444285483126787 Gebrüder Moped (@GebMoped

Auch gegenüber dem ORF-Radio " Ö1" zeigten sich etliche Kunst- und Kulturschaffende erleichtert über das Ergebnis. "Ich bin sehr glücklich, dass es so ausgegangen ist", so Staatsoperndirektor Dominique Meyer ( Bild). Schriftsteller Doron Rabinovici meinte zum Sieg Van der Bellens: "Es ist ein starkes Signal, dass es sich auszahlt, zu den Werten der Menschenrechte, zur Demokratie und zu Europa zu stehen, und dass auf diese Art und Weise am Besten Rechtsextremismus, Rassismus und Hetze beantwortet werden können. Wir hatten auch das Gefühl, dass es ein Ergebnis ist, das weit über die Grenzen Österreichs hinaus Bedeutung hat in der jetzigen politischen Entwicklung, auch angesichts von Brexit und Trump und leider auch den Ergebnissen gestern in Italien."