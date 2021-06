Internationale Pressestimmen vor der Richtungswahl

Am Sonntag haben die Österreicher die Wahl zwischen zwei komplett gegensätzliche Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten. Ihre Entscheidung könnte die künftige Richtung des Landes mitbeeinflussen, wie keine Präsidentenwahl zuvor. Doch nicht nur hierzulande, auch jenseits der Landesgrenzen wird die Entwicklung dieser Tage aufmerksam verfolgt. Angesichts des Aufstiegs populistischer Bewegungen in zahlreichen europäischen Ländern - und auch in den Vereinigten Staaten - wird die Wahl in Österreich in der internationalen Presse überregionale Bedeutung zugeschrieben.