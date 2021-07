Länder suchen intensiv nach Faymann-Nachfolger

In Salzburg hat Landesobmann Walter Steidl bereits Sympathien für Kern erkennen lassen. In Oberösterreich wollte man sich hingegen noch nicht festlegen, auch am Abend könnte es noch keine geben, berichtete das Ö1-"Mittagsjournal" unter Berufung auf Landesgeschäftsführer Peter Binder.

In Tirol sprachen sich SP-Klubobmann Gerhard Reheis und sein Landesparteichef Ingo Mayr für Kern als neuen Bundeskanzler und Parteichef aus. Zwar zeigt sich Reheis auch von Medien-Manager Gerhard Zeiler angetan, aber Kern sei ein "hervorragender Mann", der einem "auf Augenhöhe entgegenkommt" und "nicht abgehoben" sei, sagte Reheis. Auch im Landtagsklub werde Kern favorisiert, so Reheis. Parteichef Mayr hatte angekündigt, zunächst das Treffen mit den Kandidaten am Freitag abzuwarten, und dann die Vorstandsmitglieder der Landespartei zu informieren. Einen formellen Beschluss des Gremiums werde es jedoch nicht geben, erklärte eine Parteisprecherin. Mayr werde den Vorständen telefonisch über die Entscheidung auf Bundesebene berichten.