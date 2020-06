Spindeleggers erster Haushalt bringt Rekordverschuldung

Noch ist kein Ergebnis im aktuellen Polit-Tauziehen um die Reform der Grunderwerbsteuer absehbar. Klar ist jedoch: Gelingt bis Ende Mai kein Kompromiss zwischen SPÖ und ÖVP, kommt also die geplante „aufkommensneutrale“ Reform nicht zustande, dann droht eine erhebliche Verteuerung beim Erben und Schenken von Häusern und Grundstücken.

Das Szenario sieht folgendermaßen aus: Aufgrund eines Höchstgerichtsurteils müsste ab 1. Juni bei allen Immobilientransaktion – egal ob entgeltlich oder unentgeltlich, in der Familie oder außerhalb – nur noch der wesentlich höhere Verkehrswert statt des bisherigen Einheitswertes zur Steuerbemessung herangezogen werden. Der Effekt ist beachtlich: Bisher macht das Steueraufkommen aus der Grunderwerbsteuer rund 750 Millionen Euro im Jahr aus. Künftig könnten es zwei Milliarden Euro werden, glaubt der langjährige WIFO-Budgetexperte Gerhard Lehner. „Die Verkehrswerte liegen je nach Lage beim Drei- bis Zehnfachen der Einheitswerte. Gelingt keine Reform wäre das auch ein Beschäftigungsprogramm für Immobilientreuhänder und Gutachter“, sagt Lehner zum KURIER.

Lehners Schätzung ist für die Arbeitnehmervertreter in AK und ÖGB, die die neuerliche Debatte über die längst paktiert geglaubte Reform der Steuer ins Rollen gebracht haben, viel zu hoch gegriffen. Aus dem ÖGB hört man von rund 100 Millionen Euro, die der Staat zusätzlich einnehmen würde, so die Reform misslingt. Das Argument lautet: Wirklich ändern würde sich ja nur etwas beim Vererben und Verschenken von Immobilien im Familienkreis. Die Bandbreite der Expertenmeinungen ist also enorm. Sie zeigt aber die Richtung auf: Es wird teurer.