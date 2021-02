Brisanter Showdown im Parlament: Stimmen Grüne heute gegen ÖVP?

Stimmen nun die Bundes- de facto gegen die Landespartei?

Dem Vernehmen nach dürfte ein Großteil der Grünen der ÖVP - die sich bei der Mehrheitsbildung sowieso auf die Stimmen der FPÖ verlassen kann - die Mauer machen. Was zumindest nicht ausgeschlossen werden kann: Dass sich einzelne Abgeordnete gegen die Parteilinie stellen und für den SPÖ-Antrag stimmen. Der Abgeordnete Georg Bürstmayr hatte etwa an den Demonstrationen gegen die Abschiebungen von Familien nach Georgien und Armenien teilgenommen. Im Zuge der darauf folgenden, emotionalen Debatte, begann ein deftiger Streit zwischen den Koalitionspartnern. Sigrid Maurer, Klubchefin der Grünen, brachte es auf den Punkt: "Wir haben einen veritablen Konflikt mit der ÖVP."

Anschober für Abrüstung

Kalmierend äußerte sich am Donnerstag Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Ein vorzeitiges Ende der Koalition schloss er aus. Dass man im Bereich Migration mit der ÖVP unterschiedlicher Meinung sei, habe man von Beginn an gewusst. Dennoch wolle man auch hier im Zuge etwas bewegen: "Es ist oft das Bohren sehr, sehr dicker Bretter. Aber man darf nicht aufgeben."

Landesparteien: Nicht der ÖVP in die Hände spielen

Auch auf Landesebene blieb die Forderung nach einem Ende der Koalition bisher aus. Die Wiener Grünen sehen eine "rote Linie" überschritten, gaben am Mittwoch eine deutliche Erklärung ab, in der sie Umsetzung folgender Punkte von Nehammer forderten:

Recht auf die Staatsbürgerschaft für in Österreich geborene Kinder und Jugendliche

Einführung einer Härtefallkommission beim Bleiberecht

Abschiebestopp während der Pandemie

Nichts davon entspricht nur ansatzweise der ÖVP-Linie in puncto Migration. Und dennoch: "Wir werden sicher nicht während einer Pandemie die Koalitionsfrage stellen", sagt der Wiener Interims-Parteichef Peter Kristöfel zum KURIER. Und weiter: "Mit unserer Erklärung wollen wir zeigen, dass wir voll hinter unserem Parlamentsklub stehen und ihm den Rücken stärken. Es muss eine Lösung für Härtefälle geben."

Auch Burgenlands Grüne sprachen sich am Donnrestag für eine Fortsetzung der türkis-grünen Koalition auf Bundesebene aus. "Es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt alles hinzuhauen", stellte Landessprecherin Regina Petrik gegenüber der APA am Donnerstag fest. Würden die Grünen die Zusammenarbeit jetzt aufkündigen, würde dies nur der ÖVP in die Hände spielen, zeigte sie sich überzeugt.