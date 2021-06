Flüchtlingshotspot Brenner: Grenzkontrollen bei Ansturm

Und Platter drohte am Freitag im Ö1-Morgenjournal: "Wenn Italien beginnt, die Flüchtlinge wieder weiterzuwinken, so wie das schon einmal der Fall war, dann muss am Brenner kontrolliert werden. Das hält das Land Tirol sonst nicht aus." Bereits vor einem Jahr wurde am Brenner ein Grenzmanagement-System eingerichtet, das bislang noch nicht aktiviert wurde. 80 Polizisten kontrollieren auf österreichischer Seite den Grenzraum zu Italien.

Im Innen- und Verteidigungsministerium beobachtet man die Lage am Brenner mit großer Aufmerksamkeit. "In Italien gibt es einen starken Anstieg von ankommenden Flüchtlingen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Sollte sich die Situation am Brenner verschärfen, muss man die Grenze entsprechend sichern. Das Bundesheer ist einsatzbereit, sollte das Innenministerium Soldaten anfordern", heißt es im Büro von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil.

Auch im Innenministerium wird dem KURIER versichert, das Grenzregime am Brenner sofort hochzufahren, sollte es zu einem Ansturm von Flüchtlingen kommen. "Dass Menschen durchgewunken werden wie 2015, das darf es nicht mehr geben." Der Brenner ist jedenfalls wieder das, was er vor der großen Flüchtlingsbewegung über den Westbalkan war: Ein Hotspot der Migration nach und durch Österreich. Die neuesten Statistiken zeigen, dass die Aufgriffe illegaler Migranten im Österreichvergleich im April gerade in Tirol aber auch in Niederösterreich sehr hoch waren (siehe Grafik). Tirol ist eine Transitroute. Die Aufgriffe, aber auch die Zahl der Asylanträge im Osten Österreichs, werden damit in Zusammenhang gebracht, dass die Balkan-Route eben nicht dicht sei.