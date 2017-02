Viel Kritik und wenig Zustimmung hat Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Sonntag für seinen Auftritt in der ORF-Pressestunde geerntet. Die FPÖ ortete kaum noch zu übertünchende Zerwürfnisse der Regierung.

FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl sah SPÖ und ÖVP nach Sobotkas Auftritt bereits zu 95 Prozent im Wahlkampf. "Die restlichen fünf Prozent fließen in die permanente innerkoalitionäre Krisenbewältigung und in Scheinaktivitäten", meinte er in einer Aussendung. Die Asyl- und Migrationspolitik sei eines der besten Beispiele für die De-facto-Handlungsunfähigkeit der Regierung. Die Zuwanderung müsse gestoppt werden, so Kickl.

"Absurde Überwachungsvorschläge"

Gänzlich anders gestaltete sich die Kritik der Grünen. "Statt ständig neue absurde Überwachungsvorschläge zu machen, sollte Sobotka endlich eine Nachschulung in Verfassung und den dort garantierten Grundfreiheiten machen, von denen er offensichtlich nicht den blassesten Schimmer hat", erklärte der stellvertretende Klubobmann der Grünen, Albert Steinhauser.

Willi Mernyi, Bundesgeschäftsführer der Fraktion sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG), zeigte sich über Sobotkas Gedankenwelt verwundert. Für die Gewerkschaften sei eine Einschränkung des Demonstrationsrechtes völlig indiskutabel.

Leise Zustimmung kam hingegen vom Team Stronach. "Es ist erfreulich, dass der Innenminister unsere Warnungen und Kritik angesichts der Flüchtlingskrise ernst nimmt", so Generalsekretär Christoph Hagen. Für Jubel sei es aber noch zu früh, "denn bei den Abschiebungen sind die Zahlen noch weit von dem entfernt, was nötig wäre".

Die ORF-Pressestunde zum Nachsehen