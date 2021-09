Bregenzer Bürgermeister Ritsch legt Funktionen in der SPÖ-Landespartei zurück

"Insgesamt 33 Jahre lang bin ich nun schon Mitglied der SPÖ, in dieser Zeit war ich selbst knapp zehn Jahre Landesparteichef und von 2007 bis 2019 Klubobmann im Landtag", so Michael Ritsch in einer Aussendung Donnerstagnachmittag. Immer wieder gebe es innerhalb einer Partei Meinungsverschiedenheiten, dies sei in einer demokratischen Bewegung auch normal und wünschenswert. Diese Methoden, wie das Mitschneiden und Vorspielen von Telefonaten, habe er jedoch in all diesen Jahren noch nicht erlebt, so Ritsch weiter.

"Eine Zusammenarbeit in der Partei benötigt Vertrauen. Mit der Aufzeichnung von Telefongesprächen wird dieses Vertrauen mit Füßen getreten. Das enttäuscht mich enorm und macht eine Zusammenarbeit in der Landespartei für mich unmöglich", heißt es weiter. "Bregenz hat für mich oberste Priorität und die Menschen in dieser Stadt haben Besseres verdient als diese demokratieschädigende Schlammschlacht. Ich bleibe natürlich trotzdem den sozialdemokratischen Werten verbunden und SPÖ-Parteimitglied."