Braucht es eine Moscheensteuer?

Trotz offensichtlicher Unterschiede gibt es auch viele Gemeinsamkeiten zwischen Moscheen und Kirchen. Einer davon: Sie benötigen Geld, um Infrastruktur, Betriebskosten und Gehälter zu bezahlen.

In Deutschland ist nun eine Debatte über ebendiese Finanzierung ausgebrochen. Denn während in Österreich seit 2015 das Islamgesetz die Finanzierung von Moscheen aus dem Ausland verbietet, gibt es in Deutschland keine entsprechende Regelung.

Ein Problem, finden führende Politiker der Großen Koalition, und fordern daher nun analog zur Kirchensteuer eine Moscheensteuer.