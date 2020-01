Brandschutz im Zug: Justiz prüft Vorwürfe gegen Ex-Minister Hofer

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft erhebt derzeit den Sachverhalt, die Ermittlungen seien noch in einem frühen Stadium, heißt es im Standard. Weder Hofer noch Reichhardt würden explizit als Verdächtige genannt.

Hofer bleibt gelassen

Ein Auslieferungsantrag an den Nationalrat wurde noch nicht gestellt - dieser wäre ja notwendig, weil Hofer dort Klubobmann der FPÖ ist.

In Hofers Büro reagiert man auf die Anzeige gelassen. Es sei "nie jemand an den Minister herangetreten". Man beabsichtige mit der Anzeige nur, der FPÖ und Hofer zu schaden, meint ein Sprecher. Hofer sei schon öfter in anderen Zusammenhängen angezeigt worden.

Eine andere Sachverhaltsdarstellung hatte der Grüne Abgeordnete David Stögmüller eingebracht. Hier geht es um die Bestellung von Kathrin Glock, Frau des Rüstungsindustriellen Gaston Glock, in den Aufsichtsrat der Austro Control. Es wurden aber keine Ermittlungen eingeleitet. Die neue Infrastrukturministerin Leonore Gewessler der Grünen lässt derzeit die Postenbesetzungen evaluieren.

