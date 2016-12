Blick zurück nach vorn! 2016 aus Sicht des Karikaturisten

Die Kolumnisten sind sich einig: 2016 war ein Scheißjahr. Begründet wird das vor allem mit dem Tod einiger Musiker, die um die 90 waren. Oder nur um die 60, wenn sie besonders ungesund gelebt haben. Gut, demnach wird wohl auch 2017 ein Scheißjahr werden. "Musikfans trauern: Nach Nikolaus von Harnoncourt jetzt auch noch George Michael von Wham!"

Auch die Tatsache, dass Trump gewählt wurde und England aus der EU austritt, wird dem Jahr 2016 umgehängt. Dabei wird außer Acht gelassen, dass sogar überzeugte Hillary-Fans z. B. ihre große Liebe gefunden haben könnten. Oder hartgesottene Londoner-EU-Fans im Lotto gewonnen haben könnten, und daher 2016 vielleicht gar nicht so übel fanden. Die Bewertung der Vergangenheit ist also schwierig, wie schwer ist erst die der Zukunft. Die Zukunft ist nämlich ungewiss!

Vorhersagen gehen meist daneben. Das bestätigen zahlreiche Meinungsforscher. Wenn auch unfreiwillig. Auch Science Fiction geht immer daneben: Star Wars zeigt bekanntlich weniger die Zukunft in einer fernen Galaxie, als das Hollywood Ende der 70er.

Ich weiß das auch als jemand, dem neben dem Waldsterben, dem "Wireless PC" auch das "Papierlose Büro" prognostiziert wurde. Die entsprechenden Artikel müssten irgendwo im Papierberg in meinem Büro liegen. Unter dem Kabelsalat. MTV spielte hämisch" Video Killed The Radio Star". Und wo ist MTV? Und Videos? Fernsehen ist sowieso tot (Ham S’ in der ZIB gesagt!) und in der Zeitung hat wer geschrieben, dass Print auch tot ist. Dafür wird es selbstfahrende Autos geben! Für die hab ich übrigens einen treffenden Namen: "Automobil"! (=weil selbst-bewegend!).

Karikaturen werden in Zukunft übrigens von Computern generiert, Google arbeitet bereits am Programm "Cartoogle". Aktuelle politische Ereignisse werden datengestützt mit Algorithmen in Cartoons übertragen und automatisch versendet. Die Zeichnungen sind politisch korrekt und sehr lustig. Karikaturisten braucht’s keine mehr. Like?

