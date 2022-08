Blaue Wagenburgmentalität nach Jeneweins Parteiaustritt

Es geht darum, „die Weichen für einen erfolgreichen politischen Herbst zu stellen“, sagt FPÖ-Chef Herbert Kickl vor Beginn des Parteipräsidiums. Die Stimmung sei „ausgezeichnet wie immer“ (FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp) und „die FPÖ Oberösterreich eine loyale Landesgruppe – immer gewesen“, so deren Chef Manfred Haimbuchner. Dass ausgerechnet zwei Kickl-kritische Landeschefs sich öffentlich derart demonstrativ in Wagenburgmentalität üben, zeigt, wie angespannt die Lage ist.



Denn natürlich geht es bei der Präsidiumssitzung nicht vorrangig um den politischen Herbst, die Landtagswahl in Tirol und die Bundespräsidentenwahl mit dem blauen Kandidaten Walter Rosenkranz, sondern um eine Anzeige, einen Suizidversuch, einen Parteiaustritt und die Frage der politischen und persönlichen Verantwortung – nicht zuletzt von FPÖ-Chef Herbert Kickl. Rückblick: Beim ehemaligen Mediensprecher und bis zuletzt engen Kickl-Mitarbeiter Hans-Jörg Jenewein findet die Staatsanwaltschaft den Entwurf einer Anzeige – und zwar gegen die Wiener FPÖ. Es geht darin um Vorwürfe der missbräuchlichen Verwendung von Fördermitteln. Der kolportierte wie spekulierte Verdacht: Jenewein könnte die Anzeige selbst verfasst haben, zudem auch seinen Chef Kickl in Kenntnis gesetzt haben.



Präsidium steht zu Kickl

Kickl selbst weist die Anfang August bekannt gewordenen schwerwiegenden Vorwürfe dezidiert von sich – und parteiintern springt man ihm – zumindest nach außen hin – bei. So auch gestern. Generalsekretär Michael Schnedlitz nach der Präsidiumssitzung: „Die im Raum stehenden Vorwürfe rund um die anonyme Anzeige sieht das Präsidium in jede Richtung als haltlos an.“

Wie es Hans-Jörg Jenewein geht, der nach Publikwerden der Anzeige erst suspendiert wurde, dann selbst aus der Partei ausgetreten ist und einen Suizidversuch unternommen hat, ist nicht bekannt. Genauso wenig, ob er sich nach all den Ereignissen in den kommenden Tagen zu Wort melden wird. „Wenn er das macht, werden wir genau hinhören, was er zu sagen hat“, sagt ein FPÖ-Funktionär zum KURIER.

Bei der Präsidiumssitzung ist jedenfalls alles auf Linie. Die Landesparteiobleute Marlene Svazek (Salzburg) und Mario Kunasek (Steiermark) machen den Vorschlag, dass Herbert Kickl am Bundesparteitag in St. Pölten (17. September) wieder als Kandidat für den Bundesparteiobmann nominiert wird. Einstimmig angenommen. Davor wird es am 3. September in Wels den großen Auftakt für den Bundespräsidenten-Wahlkampf von Walter Rosenkranz geben. Mit Kickl und Haimbuchner auf der Bühne.