Blaue Wähler-Mobilisierung über Asyl und Migration

Das wurde auch beim Wahlkampfauftakt deutlich: Da war noch einiges an Platz frei in der Lugner-City. So schärfte Vilimsky dem Publikum ein, „was am 26. Mai wichtig ist: Hingehen! Hingehen! Hingehen!“

Parteichef Heinz-Christian Strache mahnte: „Wer nicht hingeht, wacht vielleicht in einem rot-grünen Europa mit dem EU-Mitglied Türkei auf!“

Die aktuellen Diskussionen um freiheitliche Ausreißer am rechten Rand – Verbindungen zu Identitären, „Ratten-Gedicht“, rassistische Cartoons etc. – sind der Mobilisierung allerdings nicht gerade förderlich: Zum einen könnten sich gemäßigte Wähler abgestoßen fühlen. Gleichzeitig könnten „Hardcore“-Anhänger die wiederholten Distanzierungen von Parteichef Strache als Verrat empfinden.

Für die Freiheitlichen sind die aufgedeckten Fälle an diesem Tag jedoch kein Problem der Partei, sondern eine Panikreaktion des „polit-medialen Systems“ ( Vilimsky). Ein „widerlicher und schäbiger Versuch der Linken, uns ins rechtsextreme Eck zu stellen“, so Strache. Man lehne „Extremismus jedweder Form ab“.