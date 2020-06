Bilanz: Bankenhilfe kostete bisher zehn Milliarden Euro

Laut Finanzministerium haben die gesunden Banken – Bawag, Erste Bank und Raiffeisen – für das Partizipationskapital 1,4 Milliarden Zinsen bezahlt und das geliehene Kapital (3,5 Milliarden in Summe) vollständig retourniert. Dieser Teil des Bankenpakets war laut Finanzministerium ein Geschäft für die Republik: "Die Finanzierungskosten für die Verbindlichkeiten der Republik lagen unter der Verzinsung des PS-Kapitals. Der Zinssaldo im Fall von Erste Group, Raiffeisenbank International und Bawag PSK war positiv."

Das PS Kapital für Hypo und ÖVAG musste der Staat hingegen abschreiben. Darüber hinaus sind laut Finanzministerium in die Hypo 2,65 Milliarden geflossen; in ÖVAG und Kommunalkredit je 250 Millionen, in die KA Finanz 2,8 Milliarden.

Aus der erstmals im KURIER publizierten Tabelle des Fiskalrats über die budgetären Auswirkungen der Bankenhilfe geht hervor, dass die Bankenhilfe dem Staat 3,9 Milliarden Einnahmen und 14,1 Milliarden Ausgaben bescherte. In Summe kostete die Bankenhilfe die Steuerzahler bisher 10,2 Milliarden.

Sagenhafte 33,9 Milliarden Staatsschulden gehen auf die Banken zurück, davon "rund 70 Prozent auf die Hypo", so der Fiskalrat. Abbaueinheiten von Banken müssen zur Gänze als Staatsschulden verbucht werden, die Hoffnung ist, dass beim Abverkauf der "Assets" möglichst viel Geld zurückkommt. Die Bad Bank KA Finanz "verdient" bereits wieder etwas Geld, wodurch die Schulden 2015 erstmals sinken werden.