Beten hinter Masken in halbleeren Moscheen und Synagogen

Bunte Klebestreifen

Um die Moscheen und Synagogen Corona-fit zu machen, griffen sowohl Muslime als auch Juden in den vergangenen Tagen zu Unmengen bunter Klebestreifen. Diese markieren in den Gebetsstätten genau jene Plätze, an denen Gebetsteppiche ausgerollt oder auf denen Platz genommen werden darf. Die vorgeschriebenen Mindestabstände werden penibel eingehalten.

Und auch sonst wird bis ins kleinste Detail auf Sicherheit geachtet. In die Moscheen sollen die Gläubigen etwa ihre eigenen Gebetsteppiche mitbringen und in den Synagogen wird vom Küssen der Mesusot (einer kleinen an Türrahmen befestigten Tora-Rolle) abgeraten. Beten ist ohnedies nur mit Mund-Nasen-Schutz gestattet. Und beim Eingang in den Stadttempel der IKG wird sogar die Körpertemperatur gemessen.