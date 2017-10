Besuch von deutschen Kollegen

Matthias Strolz bekommt am Mittwoch vor der Nationalratswahl Schützenhilfe aus Deutschland. Christian Lindner, Chef der deutschen FDP, kommt nach Wien, um die Pinken "in der letzten Phase des Wahlkampfs zu unterstützen" heißt es. Lindners Freie Demokratische Partei schaffte bei der Bundestagswahl am 24. September mit 10,7 Prozent wieder den Einzug in den deutschen Bundestag. 2013 war die FDP an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Die FDP hat die Wahl schon hinter - und Regierungschancen gemeinsam mit den Grünen vor sich.Bundeskanzlerin Angela Merkel führt Sondierungsgespräche für eine etwaige Jamaika-Koalition. (Schwarz-Gelb-Grün, gemäß der politischen Parteifarben der Unionsparteien, FDP und Grünen)

Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Anfang Oktober gab es auch eine prominente Stippvisite bei der SPÖ. SPD-Außenminister Sigmar Gabriel besuchte Kanzler Christian Kern im Wahlkampf-Tourbus. Dies sei weniger ein politischer denn ein „privater“ Besuch Gabriels bei seinem persönlichen Freund Kern gewesen, hieß es damals auf Nachfrage. Die SPD erlitt bei der Bundestagswahl eine historische Wahlniederlage - sie stürzte auf 20,5 Prozent ab (Minus 5,2 Prozent) und wird in Opposition - Gabriel damit seines Amtes verlustig gehen.

Wechselseitige Besuche sind nicht nur in Wahlkampfzeiten üblich.

Foto: APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Im November 2016 - Sebastian Kurz war "nur" Außenminister, Reinhold Mitterlehner "noch" ÖVP-Chef und Vizekanzler - lud CSU-Chef Horst Seehofer Sebastian Kurz als Gastredner zum Parteitag.