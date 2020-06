ÖBB, Post, Telekom: Abfuhr für Spindelegger

Ein Hintergrund ist sicherlich der Rationalisierungskurs bei den ÖBB in den letzten Jahren unter Bahnchef Christian Kern. So wurde der Mitarbeiterstand von seinerzeit weit über 60.000 auf unter 40.000 gedrückt. Aus dem Unternehmen hieß es ebenfalls: "Bei uns gibt es keine 3000 Leute, die im Keller sitzen und nichts zu tun haben."

Bei der Post ist die Situation etwas anders. Hier wird bereits seit 2009 mit drei Ministerien kooperiert. Inneres, Finanz und Justiz haben über die Jahre rund 430 "überschüssige" Postler beschäftigt. Zusätzlich sind rund 500 der 20.000 Mitarbeiter im so genannten "internen Arbeitsmarkt" zwischen geparkt, über den – bei Freiwilligkeit – Beschäftigte in spezielle Projekte wechseln oder etwa zeitweise als Springer arbeiten und Ähnliches.

Dennoch hat Post-Betriebsrat Helmut Köstinger Spindelegger einen bösen offenen Brief geschrieben. Es gebe nicht zu viele, sondern zu wenige Mitarbeiter. Speziell die Post-Zustellung sei gefährdet, wenn Mitarbeiter abgezogen würden. Eigentümervertreter Spindelegger sei "offenbar komplett entgangen, wie es der Post tatsächlich geht", so Köstinger.

Auch sein Betriebsratskollege Walter Hotz von der Telekom spart im KURIER-Gespräch bzw. internen Schreiben nicht mit Kritik am Finanzminister. Die Telekom habe ihren Personalstand in den letzten zehn Jahren fast halbiert. Spindeleggers Überschuss-Personal gebe es "schlicht und einfach nicht", so etwas könne nur von einem "Lehrling der Wirtschaft" gesagt werden.

Die Zusammenarbeit mit Ministerien, bei der Telekom-Beschäftigte als Schulwarte, bei der Finanz oder der Polizei angeheuert haben, laufe aber gut, sagt Hotz. Zusätzlich gebe es derzeit rund 200 Mitarbeiter, die auf dem internen Arbeitsmarkt der Telekom auf Jobsuche seien. Hotz: "Auf die 3000 Leute Spindeleggers kommt man so nie und nimmer." Und: "Solche Aussagen verunsichern nur. Die Ministerien haben doch selbst Aufnahmestopp. Das ist reine Polemik."