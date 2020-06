Gewerkschafter: "Hirnlose Erbsenzähler"

Öffentlich Bedienstete gehen so früh wie möglich in Pension. Das hat ein Rechnungshof-Bericht über drei Ministerien (Inneres, Justiz, Soziales) offenbart: Im Jahr 2011 sind nur ein Prozent der Frauen und drei Prozent der Männer zum gesetzlichen Antrittsalter, also mit 65, in den Ruhestand getreten. 56 Prozent aller männlichen und 55 Prozent aller weiblichen Beamten, die in Pension gingen, nutzten die "Hacklerregelung" (in der Privatwirtschaft: 27 bzw 24 %).

"Unglaublich und unerhört" ist das für ÖVP-Seniorenbund-Chef Andreas Khol. Er drängt daher auf ein eigenes "Pensionsmonitoring" für Staatsbedienstete – um zu sehen, wer in welchem Alter in welche Art von Pension (Schwerstarbeiter, Invalidität etc) geht, um gegebenenfalls nachzuschärfen. Im ASVG-Bereich, wo es solch ein Monitoring bereits gibt, zielt die Regierung darauf ab, das faktische Antrittsalter bis 2018 von 58,4 auf durchschnittlich 60,1 Jahre zu erhöhen.

Wer auch immer sich gegen dieses Monitoring für Beamte sträube – "ob Länder, die Gewerkschaft oder der Finanzminister, weil sie keine Zahlen herausgeben wollen: Es muss Schluss damit sein. Die Regierung sollte das möglichst bald einführen", sagt Khol dem KURIER.Wird sie das? "Wir begrüßen den Vorschlag, weil es sinnvoll ist, die Ausgaben im Beamten- und ASVG-System zusammenzurechnen, weil man damit sieht, wie viel der Bund dafür ausgibt", heißt es im Büro von SPÖ-Sozialminister Rudolf Hundstorfer.