Bau-Tycoon Ortner im U-Ausschuss: "Die Feststellung von Strache ist vollkommen irre“

Gestern mussten Investor René Benko, KTM-Chef Stefan Pierer und dem Uniqa-Vorstandsvorsitzendem Andreas Brandstetter vor dem U-Ausschuss Rede und Antwort stehen. Heute geht es mit dem ÖVP-Unterstützer und Porr-Miteigentümer Klaus Ortner weiter. Er hat in mehreren Tranchen insgesamt über eine Million Euro an die ÖVP gespendet. In seinem Anfangsstatement betonte der Unternehmer, dass er "Sebastian Kurz unterstützen wollte, weil er seine politische Idee unterstützen wollte“ und er war "von ihm beeindruckt“. Aber: "Gegenleistung hat es keine gegeben“.

2019 habe er, Ortner, auch 100.000 Euro an die Caritas und an die Uni Innsbruck auch gespendet. "Deswegen habe ich mir nicht den Eintritt in den Himmel oder einen Ehrendoktorat erkauft“, so Ortner ironisch. Zu seiner Tochter und deren Einzug in den Aufsichtsrat der ÖBAG meinte der Unternehmer: Er habe "nie mit einem Politiker darüber im Vorhinein gesprochen. Dafür würde ich mich genieren, eine solche Intervention hat meine Familie auch nicht notwendig, meiner Tochter würde mir das auch nie verzeihen", denn sie sei bestens qualifiziert.

Unvereinbarkeit?

Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper ließ bei der Bestellung von Ortner Tochter Iris nicht locker, was Ortner zusehens verärgerte. Ob es hier nicht eine Unvereinbarkeit gibt, wenn die Tochter im Aufsichtsrat der ÖBAG sitzt und gleichzeitig die Ortner-Gruppe Geschäfte mit der BIG (Bundesimmobiliengesellschaft), die eine 100 Prozent-Tochter der ÖBAG ist, macht? Ortner Tochter hätte extra rund 20.000 Euro für einen Anwalt ausgegeben, der alles "peinlich genau" wegen der Unvereinbarkeit geprüft hab. Sollte es eine Unvereinbarkeit geben, dann würde sich seine Tochter bei der Abstimmung enthalten, schilderte Ortner.