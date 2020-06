Saudi-Zentrum: SPÖ will Job nicht nachbesetzen

Doch darauf drängen aber die Grünen, die dem Bundeskanzleramt und dem Außenministerium vorhalten, "die Angelegenheit in die Länge ziehen zu wollen", betont die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Tanja Windbüchler. "Die inhaltliche Ausrichtung des Zentrums widerspricht dem Menschenrechtsansatz wie er in der Grundrechte-Charta des EU-Vertrages verankert ist. Die Einrichtung in Wien dient als Feigenblatt für Saudi-Arabien. Wir sind dafür, dass das Zentrum in Wien geschlossen wird", erklärt die Abgeordnete. Ein Ausstieg Österreichs aus dem Vertrag ist den Grünen zu wenig.

Windbüchler kritisiert zudem, dass das Dialog-Zentrum auf seiner Homepage zwar kritische Stellungnahmen zu Grundrechtsverletzungen in anderen Länder abgibt, diesen Maßstab aber nicht auf die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien anlegt. Das sei "heuchlerisch".