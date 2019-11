baGewerkschaft beklagt: Kein Sozialplan für SPÖ-Mitarbeiter

Die Zahl von 27 beim AMS zur Kündigung vorangemeldeten SPÖ-Mitarbeitern (von insgesamt 102) hält Dürtscher jedoch für ein „Worst Case-Szenario“. Er meint: „Unserer Erfahrung nach kann die Zahl der Betroffenen in den Gesprächen und Verhandlungen noch reduziert werden. Manche kommen an anderer Stelle in der Partei unter, manche finden sich selbst etwas auf dem freien Markt. Der Arbeitsmarkt ist ja Gott sei Dank noch ein dynamischer. Einen eigenen Sozialplan der SPÖ gibt es aber wahrscheinlich nicht. Ein Sozialplan hängt immer von der wirtschaftlichen Kraft des Arbeitgebers ab. Und die ist bei der SPÖ überschaubar.“