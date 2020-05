Ausschuss startet mit Schlammschlacht

Und nachdem der umstrittene Lobbyist Peter Hochegger nun Moser und auch SPÖ-Politiker wie Josef Cap belastet , mehrten sich in der ÖVP und in den Rechtsparteien wieder die Stimmen gegen die Grüne. " SPÖ und Grüne stecken bis zum Hals im Telekom-Sumpf", höhnte FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky; sein Pendant in der ÖVP, Hannes Rauch, sieht die "scheinbar weiße Weste der Grünen angepatzt".



Da es trotz Hocheggers Aussagen als sicher gilt, dass die Grünen den Vorsitz übernehmen (sie sind die einzige Oppositionspartei, die bei Ausschuss-Themen nicht von Ermittlungen der Justiz betroffen ist, Anm.) wird die Vorsitzende am Ende wohl Moser heißen - mit Einschränkungen. Denn der U-Ausschuss-Verhandler der Grünen, Peter Pilz, beschrieb eine Alternative: Moser führt den Vorsitz. Sie könnte diesen aber beim BUWOG-Thema, wo ihre Anzeigen zu den Ermittlungen der Justiz geführt haben, an einen der vier Stellvertreter abgeben.



Die Zeugenlisten für den Ausschuss werden prominent: Grüne und FPÖ wollen Alfred Gusenbauer und Josef Cap befragen. "Wir werden zahlreiche Auskunftspersonen aus dem Lobbyinggeflecht rund um die SPÖ hören", sagte FP-Fraktionsführer Walter Rosenkranz. Dass die Befragungen im Rahmen bleiben, wird Klaus Hoffmann, ehemaliger Präsident der Rechtsanwaltskammer, überwachen - er wurde als Verfahrensanwalt fixiert.