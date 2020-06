Ausblick auf 2015: Wahlen, Hypo, Steuerreform

Burgenland

Umsturz

SPÖ

Niessl

Am 31. Mai eröffnet dasden Reigen der Landtagswahlen.ist keiner zu erwarten. Landeshauptmann Hans Niessl ist bei den Burgenländern beliebt, die dominante Stellung der(Grafik) ist nach derzeitigen Umfragen nicht gefährdet.wird sich den Koalitionspartner aussuchen können, als Lehrmeinung gilt, dass er Rot-Schwarz auch unter den neuen Bedingungen der abgeschafften Proporzregierung fortsetzen wird.

Den Schluss der Landtagswahlen wird die Steiermark bilden, so viel steht fest. Weder Wien noch Oberösterreich wollen nach den Steirern wählen, weil vom steirischen Wahlergebnis ein Positiv-Trend für die FPÖ ausgehen wird. Bei der Nationalratswahl 2013 war die FPÖ in der Steiermark stärkste, bei der EU-Wahl 2014 zweitstärkste Partei geworden. An diese Resultate werden die Blauen bei der Landtagswahl im Herbst 2015 nicht heran kommen, aber sie werden vom rot-schwarzen Reformkurs profitieren. Landeshauptmann Franz Voves wird aller Voraussicht nach als Erster durchs Ziel gehen, Hermann Schützenhöfer als Zweiter. Rot-Schwarz sitzt in der Steiermark auf einem Polster von 75 % (Grafik), ihre Regierungsmehrheit ist ungefährdet, sie wollen ihr Reformwerk fortsetzen.

Oberösterreich wählt höchstwahrscheinlich am letzten Sonntag im September (27. 9.). Landeshauptmann Josef Pühringer dürfte Stimmen einbüßen, aber seine schwarz-grüne Koalition ist ungefährdet.

Spannend wird in Oberösterreich das Abschneiden von SPÖ und FPÖ: Die SPÖ muss befürchten, von der FPÖ eingeholt oder gar überflügelt zu werden. Mehrere Oberösterreich-Umfragen zeigen die SPÖ bei 20 Prozent, die FPÖ ebenso. Damit befindet sich die SPÖ sogar im Facharbeiter-starken Industrie-Kernland auf dem Marsch in die Bedeutungslosigkeit – wie in Vorarlberg, Tirol und Salzburg.

In Wien hat Michael Häupl noch nicht entschieden, ob er vor oder nach dem Sommer wählen lässt. Auch in Wien ist kein Umsturz zu erwarten, aber doch einige Wählerverschiebungen. Aus Österreichs einziger rot-grüner Koalition werden die Grünen als Gewinner, die Roten als Verlierer hervorgehen – was, wenn man den Wählerwillen ernst nimmt, für eine Fortsetzung dieser Koalition spricht. Denn mit welcher Begründung könnte die Verlierer-SPÖ den Gewinner-Grünen den Sessel vor die Tür stellen? Dass die Grünen zu viel Wähler-Vertrauen bekamen?

Kenner der Wiener Szene glauben, dass Häupl auch bei stärkeren Verlusten nicht zurücktreten werde. Sollte ein Rücktritt aber unausweichlich sein, werden Doris Bures die besten Chancen attestiert. Der Nationalratspräsidentin, die sich in den kommenden Monaten als Hypo-Ausschuss-Vorsitzende profilieren will, könnte man den Bürgermeister-Posten kaum abschlagen, heißt es. Mit seiner Intima an der Spitze Wiens wäre Werner Faymann als SPÖ-Chef – und somit bis zur nächsten Nationalratswahl auch als Kanzler – pragmatisiert.

Eine Frage, die 2015 ebenfalls auftauchen wird, lautet: Kann sich Faymann als Kanzler halten? Dass er sich vor einer Ablöse fürchtet, ist evident, sonst würde Bures nicht ausrücken, um potenzielle Konkurrenten niederzumachen.