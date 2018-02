Aus fürs Rauchverbot: Dicke Luft im Hohen Haus

Das hat man noch nicht gesehen! Da steht der Klubobmann einer Parlamentspartei am Rednerpult und fragt die Abgeordneten der Kanzler-Partei, ob sie keine "Cojones" hätten. Entmannte Mandatare? Wie kann er!

Es ist Mittwoch, FPÖ und ÖVP haben im Nationalrat den lang erwarteten Initiativantrag eingebracht, mit dem sie das bereits beschlossene Rauchverbot in den Gastronomie wieder kippen wollen. Und weil die Sache mit dem Rauchen grundsätzlich eine emotionale ist, geht’s im Hohen Haus um einen Zacken schärfer zur Sache als sonst.

Neos-Boss Matthias Strolz ist es, der den Abgeordneten der ÖVP Haltung und Mannhaftigkeit abspricht. Nicht einfach so, nein, nein. Es geht darum, dass 28 ÖVP-Mandatare 2015 genau für jenes Rauchverbot gestimmt haben, das die ÖVP aus Rücksicht auf die FPÖ jetzt kippen will. Ein ungewöhnlicher, vielleicht seltsamer Vorgang. Aber darf man – wie Strolz in seinem Furor – eine Gesundheitsministerin deshalb mit dem Satz anblaffen "Wos is’ mit Ihnen?"

Duell der Frauen

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER Pamela Rendi-Wagner geht es anders an. Die frühere SPÖ-Gesundheitsministerin stellt sich an die Spitze des Protests und versucht ihre Nachfolgerin, Beate Hartinger-Klein, mit einer "Dringlichen Anfrage" in die Bredouille zu bringen.

So sprach Rendi-Wagner nicht als Politikerin oder Ex-Ministerin, "sondern diesmal als Ärztin". Ein cleverer Schachzug, zumal die Sozialdemokratin jede Menge Zahlen von honorigen Institutionen wie der OECD einflicht und erklärt, was ohnehin niemand im Saale bestreitet, nämlich: dass Rauchen tötet – in Österreich jedes Jahr mehr als 13.000 Menschen.

Schande

"Es ist eine Schande, dass sie 2018 ein Gesetz rückgängig machen, das wir 2015 aus gutem Grund und mit aller wissenschaftlichen Evidenz begründet beschlossen haben", sagte Rendi-Wagner.

Was antwortet man darauf? Was tut man, wenn einem eine Ärztin vorhält, man würde gesundheitspolitisch "heucheln"?

Foto: APA/ROLAND SCHLAGER Beate Hartinger-Klein versucht einen rhetorischen Kniff, der Politikern selbst in Situationen bleibt, die ausgenommen trist erscheinen: die Überraschung.

Und überraschend ist es allemal, dass sie ganz plötzlich über die Gemütlichkeit doziert. "Wirte gewähren ihren Gästen für eine gewisse Zeit Unterschlupf", sagt Hartinger-Klein. "Sie unterstützen die Gäste bei der Befriedigung ihrer Bedürfnisse, geben ihnen Schutz, zu essen und zu trinken. " Und langsam, ganz langsam wird klar, worauf sie hinaus will: "Der Gastgeber maßregelt seine Gäste nicht."

Der Nichtraucher als Spaßbremse? Auch kein ganz neues Argument. An dieser Stelle ist es aber zumindest unerwartet.

So wogt die Debatte zwischen Regierung und Opposition noch ein Weilchen hin und her.

Irgendwann ist der Abgeordnete Peter Wurm am Rednerpult. Der Freiheitliche verspricht, die Debatte zu versachlichen, zu beruhigen. Man freut sich, hofft fast ein wenig. Bis Wurm der Opposition entgegewirft "Wollt ihr das totale Rauchverbot?"

In der allgemeinen Erregung geht der Satz weitgehend unter. Es ist vermutlich kein Schaden.