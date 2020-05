Rote sagen zu Blau nicht mehr Nein

Reinhold Entholzer, Landesvorsitzender und SPÖ-Spitzenkandidat für die oberösterreichische Landtagswahl am 27. September, schließt eine Koalition seiner Partei mit den Freiheitlichen nicht aus. "So wie die ÖVP bin auch ich für alle Parteien offen. Ob ich aber nach den Wahlen mit allen eine Koaliton eingehe, ist damit nicht gesagt", erklärt Entholzer im Gespräch mit dem KURIER. Zuerst müsse der Wähler entscheiden, dann werde man sachlich mit allen reden. Er sei aber nicht bereit, sich als Zweiter zum Landeshauptmann machen zu lassen, "egal wer mich auf den Thron hieven will". Eine rot-blaue Koalition sei sowieso unrealistisch, weil sie sich rechnerisch nicht ausgehe.

Burgenland: SPÖ bildet mit FPÖ Landesregierung