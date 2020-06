Asyl: 2014 kamen 27.700 Flüchtlinge

Kommt es – wie befürchtet – erneut zu Problemen, will Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll ( ÖVP) im Frühjahr den nächsten Asylgipfel einberufen. Das Bundesland leidet unter der chronischen Überbesetzung im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen. Und Pröll übernimmt zudem den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz. Einen Verbündeten in der Asyl-Frage hat Pröll in Wiens Bürgermeister Michael Häupl, der im Vorjahr ausrichten ließ: "Wir sind nicht die Deppen der Nation."

Die NGOs fordern von der Regierung derweil mehr Geld für die Organisation der Unterbringung. Innenministerin Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) hat die Erhöhung der Tagsätze um 1,5 auf 20,5 Euro pro Kopf zugesagt – jedoch erst ab 2016.