Asylanträge gingen 2023 zurück: trotzdem eines der antragsstärksten Jahre

Offenkundig ist, dass die Zahl der Anträge gegen Jahresende 2023 besonders stark zurückging. Die 2.508 Anträge im letzten Monat des Jahres bedeuten ein Minus von 64 Prozent gegenüber dem Dezember 2022.

➤ Mehr lesen: Arbeitspflicht für Asylwerber: Ja – aber wie?

Betont wird seitens des Innenministeriums, dass die Entwicklung in Österreich jener in Europa insgesamt entgegenläuft (plus 18 Prozent), besonders stark gestiegen sind die Asylanträge in diesen EU-Mitgliedsstaaten:

Griechenland (plus 73 Prozent),

(plus 73 Prozent), Italien (plus 64 Prozent),

(plus 64 Prozent), Spanien (plus 38 Prozent),

(plus 38 Prozent), Deutschland (plus 47 Prozent).

Ein ähnlicher Rückgang wie in Österreich wurde auf Zypern sowie in Schweden festgestellt. Ist aber damit zu rechnen, dass die Zahlen auch hierzulande wieder nach oben gehen? "Wir werden alles tun, damit dem nicht so ist", sagt Karner klar: "Der Rückgang ist für uns ein Auftrag hart in diese Richtung weiterzuarbeiten. Das betrifft die Kontrollen, aber auch die schnellen Verfahren."