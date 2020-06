Asyl-Verschärfungen lassen Wogen hochgehen

Doch Mikl-Leitner will mehr: Künftig sollen Asylwerber mit einem negativen Erstbescheid ohne aufschiebende Wirkung auch sofort aus der Grundversorgung fallen. Bisher war der Asylwerber zumindest so lange im System versorgt, bis die zweite Instanz über den Aufschub entschieden hat. Die Caritas kritisiert, dass man Flüchtlinge damit in die Obdachlosigkeit treibe.

Die Ankündigung von Mikl-Leitner bedeute im Klartext: "Ihr könnt gegen die Entscheidung berufen, wenn ihr wollt. Aber dann werdet ihr auf der Straße schlafen und aus dem Mistkübel essen müssen, denn die Grundversorgung streich ich euch", wettert Alev Korun, Menschenrechtssprecherin der Grünen. Sie prophezeit der Ministerin die "nächste Blamage" vor dem Verfassungsgerichtshof.

Andere "Tatbestände", um aus der Grundversorgung zu fallen, sind: Gewalttätiges Verhalten gegen Personal in Betreuungseinrichtungen sowie Flüchtlinge, die "selbsterhaltungsfähig" sind. Menschen, die z.B. mit 5000 Euro nach Österreich kommen, fallen nicht in die Grundversorgung – erst wenn ihre Eigenmittel aufgebraucht sind.