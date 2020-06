Asyl bleibt eine "Baustelle"

Ruhig ist es in den letzten Wochen rund um die " Verteilerquartiere" geworden, auf deren Errichtung sich die Länderchefs ebenfalls geeinigt hatten. "Bis Mitte des Jahres 2015 wird es sechs bis acht dieser Verteilerquartiere in den Bundesländern geben. Ich halte sie für wichtig, weil immer wieder für kurze Zeit Überkapazitäten erforderlich sind, die somit bedient werden könnten", so der Kärntner Landeshauptmann.

In Kaisers Periode als Vorsitzender der LH-Konferenz fiel auch der Streit um die Ärztegehälter, der einige Bundesländer weiterhin beschäftigen wird. Rückblickend hätte man das Thema viel früher aufgreifen sollen – und zwar bundesweit, resümiert Kaiser: "Jetzt haben wir unterschiedliche Voraussetzungen in den Ländern: Lösungen, Zwischenlösungen oder überhaupt keine Lösungen. Einige Bundesländer sind vom Ärzteschwund doppelt betroffen, weil sie über keine Medizin-Uni verfügen. Eine bundesweit akkordierte Vorgehensweise wäre vorteilhaft gewesen."