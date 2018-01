Arbeitslos in Österreich: Alles "Durchschummler" oder was?

Coach (49):

Wenn die zu gute Qualifikation zum Problemfall wird

„Die typische Arbeitslose“, sagt Sigrid B., sei sie nicht. „Aber andererseits: Was ist schon typisch?“

Seit gut einem Jahr sucht die 49-Jährige Arbeit, und eigentlich müsste man meinen, so lang dürfte das nicht dauern: Im Lebenslauf der Wienerin stehen neben einer akademischen Tourismus-Ausbildung Theaterpädagogik, Coaching, Training und PR; sie hat Kulturprojekte durchgeführt, eine Leitungsfunktion besetzt.

Warum sie dennoch nichts Adäquates findet? „Ich bin sicher für einige Stellen überqualifiziert oder die Organisation meint, ich wäre vielleicht zu teuer“, sagt sie. Dazu kommt das Alter: Gerade im Aus- und Weiterbildungsbereich gehe der Trend ja nicht in Richtung gut bezahlter Stellen bei Älteren, sagt sie. „Jüngere werden lieber genommen.“

Faulheit, die in der Debatte ja oft mitschwingt, will sie sich nicht unterstellen lassen. „Ich bin nicht diejenige, die dasitzt und wartet, ich suche ganz offensiv und bin selbst aktiv“, sagt sie. Problematisch sei es da eher, dass das Arbeitsamt in Fällen wie ihren „nur ein Verwaltungsapparat“ sei. „Das AMS hat mir noch nie etwas vermittelt.“

Finanziell kommt Frau B. derzeit gut über die Runden. „Ich bin jetzt im Notstand, verdiene geringfügig was dazu, um mir eine Selbstständigkeit aufzubauen – ich mache Workshops und Projekte im Kulturbereich sowie im Training, aber das ist noch zu wenig für einen guten Lebensstandard“, sagt sie. Momentan gehe das gut – doch die Regierung will diese Zuverdienstmöglichkeit von 425 Euro im Monat bekanntlich kappen. „Dann“, sagt Sigrid B., „wird es wirklich schwierig.“

Tischler (54):

"1100 Euro netto, das war allen Firmen zu viel"

Genommen hätte er damals eigentlich alles, sagt Herr Manfred – wenn da nicht das liebe Geld gewesen wäre. „1100, vielleicht 1200 Euro netto, das war allen zu viel“, sagt der gelernte Tischler, der seinen echten Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will. Seinen Job bei einer Sonnenschutzfirma hatte der Oberösterreicher wegen eines längeren Krankenstandes verloren; was folgte, war ein Spießrutenlauf: Mit seinem Alter – Ende 40 – sei er immer zu alt gewesen, und ein „so hohes Gehalt“ wollte ihm keiner zahlen.

Seine Geschichte ist kein Einzelfall. Trotz fünf Bewerbungen pro Woche und viel Eigeninitiative fand er nichts – „1200 Euro Verdienst, 1000 Euro Arbeitslose, da passt ja was nicht“, sagt er. Problematisch sei aber nicht die Höhe der Unterstützung, denn mit der komme man gerade so aus – „ich hab ja zwei Kinder zu ernähren gehabt“ –, sondern dass die Löhne so niedrig seien. „Viele haben mir geraten, doch ein bissl zurückschrauben. Aber das geht ja nicht.“

Mit den Kürzungen, die geplant seien, hätte er sein Auslangen nie gefunden, sagt er. Freilich, er kenne auch wen, der arbeitslos sei und nur im Kaffeehaus sitze, dem gehöre ein Riegel vorgeschoben. Aber bei allen kürzen, das gehe nicht: „Dann nimmt man sich ja einen Strick.“

Wichtiger wäre es, beim AMS anzusetzen, dort liege einiges im Argen: „Von zehn vermittelten Stellen waren sechs schon besetzt“, sagt er. Einmal sei der Job schon seit einem halben Jahr vergeben gewesen. Den Job, den Herr Manfred jetzt hat, „auf den bin ich selbst gekommen“, sagt er. Und: „Man muss froh sein, in meinem Alter Arbeit zu haben.“

Spediteurin (51):

"Die Leute sagen, geh arbeiten. Aber so einfach ist das nicht"

Krankheit. Heute vor zwei Jahren, da war Michaela Pfeiffer-Spatschek dort, wo sie nie wieder hin will. Anfang 2015 verlor die Speditionskauffrau, die offen ihren Fall schildert, die Arbeit, in der Firma wurde umstrukturiert. „Eigentlich war ich da guter Dinge“, sagt sie, „ich war gerade erst 49, und schließlich habe ich 30 Jahre in dem Beruf gearbeitet.“

Gekommen ist es anders. Es folgten zwei Jahre Arbeitslosigkeit, begleitet von schwerer Krankheit – eine Kopf-OP machte ihr zu schaffen. „Bei den Bewerbungsgesprächen hat man natürlich gemerkt, wie es mir geht.“ Doch selbst als es körperlich wieder besser wurde, fand sie nichts: „Ich bin so oft als überqualifiziert abgelehnt worden, oder man hat mir gesagt, ich sei zu alt“, sagt die Linzerin.

Emotional war das „eine ganz schlimme Zeit“, sagt die 51-Jährige. Das Selbstvertrauen, das man für die Suche brauche, schwinde ebenso wie die sozialen Kontakte – ein Teufelskreis. Und das AMS helfe ebenso wenig wie gute Ratschläge: „Viele sagen einem: Geh’ halt arbeiten, es kann ja nicht so schwer sein, Arbeit zu finden. Aber so einfach ist das nicht.“

Auch die knapp 900 Euro, die sie im Notstand bekam, reichten kaum – allein 420 beträgt ihre Miete. „Ich habe jeglichen Schmuck verkauft, um Geld zum Leben zu haben. Das letzte waren meine Eheringe. Ich hatte das Gefühl, mein Leben zu verraten.“

Die Wende brachte ihr die Aktion 20.000, über die sie jetzt beim Verein EXIT-sozial eine Stelle fand. Viele aus dem Büro hätten ihr gesagt, wie sehr sie sie schätzen, sagt Pfeiffer-Spatschek, und erstmals klingt sie fröhlich. „Ein Lob, mit dem ich erst umgehen lernen muss.“

Der Krankenstand-Schmäh:

"Die Frage ist immer, um welchen Preis geht man arbeiten"

Lieber daheim.Der typische „Durchschummler“ lässt sich beim AMS nicht finden. Niemand stellt sich hin und sagt, ich will prinzipiell nicht arbeiten. Was es gibt, sind die Tricks, um länger die Arbeitslose zu bekommen, um nicht jeden Job annehmen zu müssen. AMS-Berater erzählen aus der Praxis – etwa vom Krankenstand-Schmäh.

Wer am 1. März den Job als Regalschlichter partout nicht will, bekommt Ende Februar die Grippe. Zumindest bestätigt das der Arzt. Zwei Wochen daheim fallen nicht weiter auf. Herr M. ist länger arbeitslos und will es bleiben – so lange es geht. Er arbeitet nebenbei geringfügig, ab und zu pfuscht er am Wochenende: Ausmalen, Fliesenlegen. Im Monat kommt er manchmal auf 1300 Euro. Kaum ein Vollzeit-Jobs, den es für ihn als Hilfsarbeiter gibt, wirft mehr ab.

„Die Leute wollen ja, aber es muss sich auszahlen. Die Frage ist immer, um welchen Preis geht man arbeiten“, sagt der Berater. Er ahnt, wie es weitergeht: Am 1. März erscheint Herr M. nicht im Supermarkt, er ist ja im Krankenstand, die Arbeitslosigkeit verlängert sich um diese Zeit nach hinten. Der Supermarkt verliert das Interesse und stellt jemand anderen ein. Das AMS kann keine Sperre verhängen, M. wollte die Arbeit ja, aber es ging eben nicht.

Drei Wochen später fängt die AMS-Schulung an. Herr M. will den viermonatigen Kurs machen. Der Berater hat Einsehen und genehmigt den PC-Kurs am WIFI. Der Clou: Die Schulung verlängert erneut die Arbeitslosigkeit. Es gibt das Arbeitslosengeld plus zwei Euro am Tag für das Öffi-Ticket. Den Kurs sitzt M. irgendwie ab. Es geht sich für ihn aus.