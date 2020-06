Neugebauer droht mit Beamten-Streik

Der Europäische Gerichtshof hatte durch ein Urteil die Regierung dazu gezwungen, ein neues Besoldungssystem für Beamte und Vertragsbedienstete zu verabschieden. Das Modell, hatte die Regierung eingestanden, führt nach derzeitigem Stand zu minimalen Einkommensverlusten für die Betroffenen, etwa in Höhe von 0,6 Promille der Lebensverdienstzeiten. Sowohl VP-Finanzminister Schelling ("Kein Körberlgeld fürs Budget") als auch SP-Beamtenstaatssekretärin Sonja Steßl haben versprochen, die Verluste auszugleichen.

Bisher gab es dazu sieben Verhandlungsrunden. Und weil in der bisher letzten Sitzung am vergangenen Freitag wieder kein konkretes Angebot der Regierung vorgelegt wurde, droht der mächtige Chef der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), Fritz Neugebauer, nun mit dem Äußersten: Die Angelegenheit könne sich auch "zu einer Kampfsituation auswachsen", erklärte Neugebauer am Montag.

"Der Bundeskanzler war bisher nicht in der Lage oder willens", der Forderung der Gewerkschaft nachzukommen, erklärte Neugebauer und erinnerte daran, dass dazu sogar eine Willensbekundung der Regierung und ein Entschließungsantrag des Nationalrates vorliegen.

Was Neugebauer unter Kampfmaßnahmen verstehe, wollte er nicht näher erläutern, das Repertoire der Maßnahmen sei bekannt.