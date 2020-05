Sobotka: „Antisemitismus gibt es nicht nur am rechten Rand“

Sie sprechen von Rändern, also in der Mehrzahl. Antisemitismus wird doch meistens am rechten Rand geortet …

Es war möglicherweise ein Fehler, dass wir lange Zeit nur den Antisemitismus am rechten Rand beachtet haben. Wir haben heute neben dem Antisemitismus der Mitte einen antizionistisch konnotierten Antisemitismus am linken Rand. Und wir haben den Antisemitismus aus der Migrationskultur, wo es teilweise ein starkes antiisraelisches Bewusstsein gibt. Die Mannigfaltigkeit des Phänomens ist ein großes Problem.

Was kann dagegen unternommen werden?

Die Aufgabe des Parlaments ist es, das Bewusstsein in der Breite der Bevölkerung zu ändern. Denn heute glaubt kaum jemand, dass man in Österreich noch eine antisemitische Einstellung findet. Das Wahrnehmungsbild der Öffentlichkeit ist also ein anderes als jenes, das sich in Umfragen zeigt. Wir brauchen Zivilcourage im täglichen Leben, bei Wirtshaustisch-Diskussionen und in den Familien.

Das Parlament bietet Workshops für Schulen an. Wie wird dieses Modell angenommen?

Das Format nennt sich „ Bildung gegen Vorurteile“. Im Jahr 2019 fanden 762 Workshops statt, an denen insgesamt 9.558 Schüler teilgenommen haben. Im laufenden Schuljahr von September 2019 bis März, also bis kurz vor den Covid-19-Maßnahmen, fanden knapp 300 Workshops mit ca. 5.000 Schülern statt. Aber letztlich ist der Kampf gegen den Antisemitismus die Aufgabe von uns allen. Ich kann diese Aufgabe an niemanden delegieren. Es gibt sechs Millionen Gründe dafür. Der Antisemitismus ist leider eine so alte Geisteshaltung, die vererbt wurde, dass es wohl noch Generationen braucht, ihn zu überwinden.