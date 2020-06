Eigene "Luftwaffe" für die Polizei

Dass es ein Sicherheitspaket für bessere Terrorprävention und -bekämpfung geben wird, ist fix. Was hineingepackt werden soll, war bis gestern Abend aber noch nicht restlos geklärt. Zwischen Polizei und Heer gab es noch Unstimmigkeiten. Wie so oft, geht es primär ums Geld. Im Heer fürchtet man, dass die zuletzt zugesagten rund 600 Millionen Euro (bis 2020) wegen des Terrorpakets für die Polizei halbiert werden könnten.

Innenministerin Johanna Mikl-Leitner hat ja aufgrund der erhöhten Terror-Bedrohung nach den Anschlägen in Paris eine Sicherheitsoffensive angekündigt – und eine Wunschliste erstellt: Demnach benötigt die Polizei Hubschrauber, gepanzerte Fahrzeuge, technisches Equipment (für Videoauswertungen, Observationen, IT-Sicherheit etc.) und zusätzliches Personal (vor allem für Cybersicherheit, Kriminaltechnik, Analyse). Das alles soll einen "dreistelligen Millionenbetrag" kosten. Auf konkrete Zahlen wollte sich die ÖVP-Ministerin nicht festlegen. Verteidigungsminister Gerald Klub ( SPÖ) teilte Mikl-Leitner mit, Hubschrauber für die Exekutive könne das Heer zu Verfügung stellen. Gepanzerte Fahrzeuge detto. Man sprach von Synergien, die man nutzen wolle. Die Innenministerin sagte gestern, man sei "in der Endabstimmung". Ob das Sicherheitspaket heute, Dienstag, im Ministerrat beschlossen wird, war vorerst aber offen.