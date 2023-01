Mikl-Leitner wird sich daher um eine Zusammenarbeit mit den ebenfalls schwer angeschlagenen Sozialdemokraten bemühen müssen. Die FPÖ dürfte nach der Radikalität im Wahlkampf nicht als Partner in Frage kommen. Was sich die anderen Parteien jedoch fragen müssen, ist, ob der Streit, der aggressive Ton, die Attacken gegen Personen sinnvoll sind, ob sie am Ende nicht eine Protestpartei wie die FPÖ wieder an die Spitze hieven. In Bundesumfragen liegt die FPÖ ja schon auf Platz eins. Es hat kaum einen aggressiveren Wahlkampf gegeben, wie jenen um das größte Bundesland. Mit Attacken im Untersuchungsausschuss, mit Anzeigen bei der Justiz, mit unsäglichen Wortgefechten in den Sozialen Medien.

Wahlkampf muss sein, harte Diskussionen zwischen Regierenden und Opposition auch, scharfe Kontrolle ebenso. Das was wir die letzten Monate gesehen haben, ist jedoch untragbar, für die Wähler und für das Land.