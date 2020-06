Akte Grasser: Dutzende dubiose Dokumente

Zypern, Delaware, Liechtenstein. Das ist die raffinierte Reiseroute der 9,61 Millionen Euro, die bei der Privatisierung der Bundeswohnungen als Provision einkassiert wurden. Dennoch ist es den Korruptionsermittlern gelungen, die Spur des Geldes minutiös nachzuzeichnen und dabei ein Gewirr aus Briefkästen- und anderen Firmen zu entflechten. Aufteilung und Verwendung der Millionen macht die Fahnder mittlerweile sicher: Am Ende landeten rund 7,7 Millionen Euro auf drei diskreten Liechtensteiner Konten, die den Freunden Walter Meischberger, Ernst Plech und Karl-Heinz Grasser zugerechnet werden. Wenn dem so wäre, dann handelte es sich nicht um eine Provisionszahlung, sondern um geteiltes Schmiergeld, da Grasser zum Zeitpunkt des BUWOG-Verkaufes Finanzminister, Plech Mitglied der Vergabekommission war.

Plech und Grasser dementieren vehement – es gilt die Unschuldsvermutung.

Signifikant: Die Beschuldigten haben kiloweise Unterlagen angefertigt, von denen der Staatsanwalt annimmt, dass sie ausschließlich einem Zwecke dienten – den vermuteten strafbaren Schmiergeldzahlungen einen legalen Anstrich zu verleihen. Im Nachhinein.

Am Samstag enthüllte der KURIER den Gerichtsbeschluss, mit dem Grassers Antrag auf Verfahrenseinstellung abgeschmettert wurde. Darin wird aufgelistet, welche Urkunden nach Ansicht der Ermittler besonders dubios sind. Die Kriminalisten sprechen von Reparaturversuchen – mittlerweile wird wegen Beweismittelfälschung ermittelt.

Die Immobilien-Vereinbarung Mit einem Teil der BUWOG-Provisionszahlungen wurden von Plech Immobiliendeals getätigt. Für die Staatsanwaltschaft liegt auf der Hand, dass dieses Geld Plech gehörte – und deshalb strafbares Schmiergeld darstelle.

Plechs Verteidigungsstrategie: Er legte gemeinsam mit Meischberger ein Konvolut an Verträgen vor, wonach er lediglich für Meischberger Immobilien gekauft habe. Der Staatsanwalt geht jedoch von Verschleierungshandlungen und gefälschten Verträgen aus. Meischberger und Plech gestehen mittlerweile zu, dass die Verträge nachträglich angefertigt und rückdatiert wurden.

Grassers Unterschriften Auch Grasser legte Verträge vor, deren Inhalt die Justiz verblüfft. Etwa einen Zusatz zu einem Treuhandvertrag .

Wörtlich heißt es: Auch die Unterschrift des Karl-Heinz Grasser auf dem Treuhandvertrag im Vergleich mit dessen Unterschrift auf dem Zusatz zum Treuhandvertrag erwecke den Anschein, dass diese nicht von der selben Person stamme.

Wurde also Grassers Unterschrift gefälscht?

KHG hat dazu laut Ermittlern in einer Beschuldigtenvernehmung erklärt, dass (...) öfters, wenn er in Eile sei, die Unterschriften abweichen und anders aussehen. Was die Überprüfung zusätzlich erschwert: Originalverträge konnten von Grasser zur Aufklärung bis dato nicht vorgelegt werden. Eine kriminaltechnische Analyse ist deshalb unmöglich.