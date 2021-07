Ägypten: Von der Revolution direkt in die Diktatur

Am 25. Jänner 2011 war der Arabische Frühling in Kairo angekommen – in der Form von Massenprotesten gegen Langzeit-Machthaber Husni Mubarak. Nach wochenlangen Protesten mit Dutzenden Toten trat Mubarak am 11. Februar zurück.

Anstelle des von der Opposition geforderten zivilen Präsidialrates übernahm ein Militärrat die Macht – der allerdings freie Wahlen und eine Aufhebung der seit 30 Jahren geltenden Notstandsgesetzes in Aussicht stellte.

Generell war der Aufmarsch der Armee gegen Ende der Revolution von den unterschiedlichsten Lagern der Protestbewegung begrüßt und als Sicherheitsgarantie betrachtet worden. Machtbasis Mubaraks war zuletzt vor allem das Innenministerium.