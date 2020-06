Bauchweh im Bundestag bei Mehrheit für Griechen-Hilfe

Hart, aber fair, konsequent und verbindlich: Das ist das Image des bekanntesten politischen Gegners der Griechenland-Rettung von Kanzlerin Merkel: Wolfgang Bosbach führte am Freitag jene 29 Kollegen der CDU/CSU-Fraktion an, die gegen die Verlängerung der Hilfsmaßnahmen stimmten – so viele wie noch nie.

Die Mehrheit der "Ja-Stimmen" war trotzdem größer denn je, weil erstmals auch die "Linke" und die Grünen neuerlich dafür stimmten. Damit ist Bosbach nun "Oppositionschef" der Rettungsgegner.

Das ist keine Rolle, die ihm Spaß macht: Der 62- Jährige will nicht mehr parteiinterner Haupt-Widerpart von Koalitionsentscheidungen sein: "Mir fällt es schwer, immer gegen die Kollegen und Frau Merkel stimmen zu müssen. Aber ich will bei meinen Überzeugungen bleiben, ich möchte mich morgens in den Spiegel schauen können", sagte er am Mittwoch in der ARD-Talkshow. Er sei es aber leid, "immer die Kuh zu sein, die quer im Stall steht".