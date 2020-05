Ablinger: "Für mich ist eine Grenze erreicht"

Für mich ist eine Grenze erreicht. Es geht nicht mehr", sagt Sonja Ablinger. Und so tut die einstige SPÖ-Nationalratsabgeordnete via KURIER kund, dass sie aus der Partei austritt. "Ein leichter Schritt ist das für mich nicht", gesteht Ablinger ein. Angesichts dessen, wohin sich die SPÖ entwickelt habe, sei er aber unabdingbar.

Schon dass der burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl angekündigt habe, mit der Landes-FPÖ über eine Koalition zu verhandeln, habe sie erschüttert. "Und dann setzt er sich mit den Blauen in Eisenstadt just an dem Tag an den Tisch, an dem sich Blaue in Wien-Erdberg vor ein Asylwerberquartier stellen und ankommenden Flüchtlingen Schilder entgegenhalten mit der symbolischen Botschaft 'Schleichts euch!'. Das war ein Schlag für mich. Der nächste, dass der Pakt mit der FPÖ binnen Tagen geschlossen war."