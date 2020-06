"Front gegen Terror" ohne Bandion-Ortner

Diese als „ Meilenstein des interreligiösen Dialogs“ angekündigte Konferenz in Wien muss der Generalsekretär des „Abdullah Dialogzentrums“, der saudische Ex-Vize-Bildungsminister Faisal Abdulrahman bin Muammar, ohne seine Stellvertreterin aus Österreich bestreiten: Während hochrangige Religionsvertreter zu dem Treffen in die Bundeshauptstadt gereist sind, habe Ex-Justizministerin Claudia Bandion-Ortner andere Verpflichtungen, hieß es.

Sie hatte jüngst in einem profil-Interview für Aufsehen gesorgt. Darin hatte sie zu den in Saudi-Arabien an der Tagesordnung stehenden öffentlichen Hinrichtungen gemeint, dass diese aber nicht jeden Freitag stattfänden. Und hinsichtlich der zwangsweise vorgeschriebenen Verschleierung der Frauen, die wenigstens die Abaya tragen müssen, meinte Bandion-Ortner, dass dieses Kleidungsstück durchaus bequem sei.

Verharmlosung war noch das Geringste, das sich die Juristin anhören musste. Die Kritiker, für die das von Saudi-Arabien finanzierte „Internationale Abdullah-Zentrum für Interreligiösen und Interkulturellen Dialog“ (KAICIID) bloß ein Feigenblatt für das Regime in Riad darstellt, sahen sich in ihrer Skepsis bestätigt. „ Saudi-Arabien gehört zu jenen Staaten, in denen keinerlei Religionsfreiheit herrscht“, sagte der Politologe Thomas Schmidinger, „ein solcher interreligiöser Dialog, wie er im KAICIID propagiert wird, wäre dort gar nicht möglich.“ Zudem seien die Aktivitäten des Zentrums bisher überschaubar gewesen.

Das sieht KAICIID-Sprecher Peter Kaiser allerdings anders. Man habe seit der Eröffnung 2012 40 Veranstaltungen auf fünf Kontinenten organisiert. 30 Religionsgemeinschaften hätten daran teilgenommen, 3000 Menschen habe man erreicht.