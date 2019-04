Ab Herbst: Keine Postings unter falschem Namen mehr

Wer in Österreich in Zukunft in Foren oder sozialen Netzwerken etwas posten will, muss sich demnach zuerst mit seinem Vornamen, Nachnamen und seiner Adresse registriert haben.

Diese Regelung gilt für große Online-Plattformen ab 100.000 registrierten Nutzern oder mindestens 500.000 Euro Jahresumsatz.

Keine Klarnamenpflicht

Die Betreiber der Webseiten müssen jederzeit überprüfen können, ob die angegebenen Informationen stimmen – und sie gegebenenfalls an die Behörden weiterleiten können. Ansonsten soll niemand Einblick haben, öffentlich dürfen Nutzer auch weiterhin unter einem Pseudonym posten.