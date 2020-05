3. März 2013: Neuwahl im Zeichen von Skandalen

Wir Freiheitliche stehen zu unserem Wort“, hatte FPK-Klubobmann Gernot Darmann am Mittwoch vollmundig erklärt. Tags darauf war davon keine Rede mehr. Denn entgegen der Ankündigung, sich einer Änderung der Tagesordnung nicht zu verschließen, sprach er sich im Landtag dagegen aus.

Damit wurde der Tagesordnungspunkt 24, der die vorzeitige Auflösung des Landtages – und damit Neuwahlen am 3. März 2013 – zum Inhalt hat, erst in der Nacht behandelt. Kein Wunder, dass bei SPÖ, ÖVP und Grünen der Verdacht aufkam, die FPK werde ein 13. Mal mit einem Exodus die Abstimmung verhindern – wenngleich sie in parteinahen Medien schon das Gegenteil verlautbart hatten.

Kurz nach Mitternacht war es dann doch noch soweit: Der Kärntner Landtag hat sich um punkt 0.43 Uhr nach monatelangem politischen Gezerre aufgelöst.