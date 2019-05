12.000 oder 120.000? Fakten zur Besucherzahl am 1.Mai

SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder freut sich über die Zahl der Sympathisanten wie Schaulustigen ebenso wie SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. 120.000 Menschen nehmen an der 1. Mai-Kundgebung in Wien teil, heißt es in offiziellen Reden von der Tribüne wie in SPÖ-Aussendungen vom Staatsfeiertag. 12.000 Menschen sind es laut Wiener Polizei, die aus der Luft mittels Hubschrauber die Zählung bei der Schlusskundgebung vornimmt.

Eine Differenz ums Zehnfache?

Die Polizei bleibt auch einen Tag nach der Kundgebung bei ihren Angaben. Die SPÖ Wien sagt auf KURIER-Nachfrage: "Es war immer von 120.000 Teilnehmern an der Maikundgebung die Rede. Das heißt von all jenen, die in ganz Wien, in den Bezirken den 1. Mai begangen haben." Nie habe man explizit nur vom Wiener Rathausplatz gesprochen, immer seien auch jene hinzuzurechnen, "die bei den Vorbereitungen helfen und dann beispielsweise Schichtarbeiten gehen."

Auch Rendi-Wagners Vorgänger, Ex-Kanzler Christian Kern, sprach 2018 - an seinem und Michael Häupls letztem 1. Mai in offizieller Funktion - von 120.000 Menschen am Rathausplatz.

Unter Christian Kern sprach SPÖ 2018 erstmals von 120.000 Besuchern

Um abseits von Zahlen der Polizei und der SPÖ als Veranstalter selbst eine Einschätzung über die mögliche Anzahl der Besucher zu erhalten, können sich Interessierte auch auf einer Online-Plattform informieren.